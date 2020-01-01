رياضة | مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المقاصة| مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المقاصة| مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه مصر المقاصة بعد قليل.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا بعد قليل على نظيره مصر المقاصة في المباراة التي ستقام على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وأجرى فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات على تشكيلة فريقه حيث تواجد محمود متولي أساسيًا للمرة الأولى منذ مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر والتي أقيمت في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك لتعويض الموقوف أيمن أشرف.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

Advertisements

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - أحمد الشيخ – محمد هاني

خط الهجوم : مروان محسن.

أما البدلاء :-

علي لطفي - ياسر إبراهيم – وليد أزارو – وليد سليمان – حسام عاشور – صلاح محسن – جيرالدو دا كوستا.



فيما تم استبعاد مصطفى شوبير من القائمة النهائية للمباراة.