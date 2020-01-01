رياضة | تشيلسي يغلق السنة المالية بخسارة فادحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يغلق السنة المالية بخسارة فادحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن إغلاق السنة المالية 2019 بخسارة كبيرة تعادل 114 مليون يورو.

وعزا تشيلسي هذه الخسارة إلى ضم بعض اللاعبين والتكاليف المرتبطة بهذه الصفقات، وكذلك إلى غياب الفريق عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا ما أدى إلى تراجع إيرادات النادي.

يشار إلى أن تشيلسي، حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي، كان قد ضم النجم الصاعد كريستيان بوليسيتش لاعب دورتموند مقابل ما يزيد عن 65 مليون يورو.

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وكان فريق "البلوز" قد غاب عن المشهد الدولي في سوق الانتقالات الصيفية في العام المنصرم بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحرمانه من التعاقدات، بعد تجاوزات كبيرة ارتكبها النادي من خلال التعاقد مع لاعبين تحت السن.

وصرح النادي الإنجليزي بأنه على الرغم من الخسارة المالية الكبيرة بحلول نهاية السنة المالية في 30 يونيو (حزيران) 2019، إلا أنه ملتزم بالقواعد التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن التعامل المالي السليم.

وسيواجه تشيلسي نظيره الألماني بايرن ميونخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ سيلتقي الفريقان في لندن في فبراير (شباط) المقبل، على أن تكون مباراة العودة في ميونخ في مارس (آذار) المقبل.