رياضة | سعد سمير يًجري جراحة وتر إكيليس بنجاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير يًجري جراحة وتر إكيليس بنجاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة في وتر إطيليس في إحدى المستشفيات بألمانيا.

وكان سعد قد سافر أمس الثلاثاء إلى ألمانيا لإجراء جراحة وتر أكيليس بعدما أصيب به في مباراة الأهلي الماضية أمام بلاتينوم الزيمبابوي.

ومن المنتظر أن يبقى مدافع الفريق الأحمر في ألمانيا لمدة 10 أيام على أن يعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددا؛ للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلي الذي سيقوم به في القاهرة.

ومن المنتظر أن يغيب مدافع الأهلي عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 8 أشهر بسبب إصابته.

وكان سعد قد تعرض للإصابة بقطع في وتر إكيليس خلال مباراة الأهلي الماضية أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا حيث خرج في الدقيقة الـ12 وحل زميله رامي ربيعة بديلا له.