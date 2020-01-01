رياضة | آخر تفاصيل صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك

استقر عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز ومنتخب مصر، على البقاء مع فريقه الحالى حتى نهاية الموسم.

وأبلغ اللاعب رسميا إدارة بيراميدز، باستمراره ضمن صفوف الفريق، رغم العروض القوية المقدمة لضمه سواء من الزمالك أو من أحد الأندية الإماراتية.

كان نادى الزمالك قد حاول فى الساعات الماضية، ضم السعيد فى انتقالات الشتاء، قبل أن يغلق اللاعب هذه الصفحة فى انتقالات الشتاء.

يذكر أن السعيد وقع في الموسم قبل الماضي لنادي الزمالك بمقابل ماضي ضخم ولكن فشل الانتقال بعد تدخل النادي الأهلي ويقرر إعارته لفريق فيلندي ومن ثم بيعه لاهلي جدة وعاد بعدها الى بيراميدز منتصف الموسم الماضي .