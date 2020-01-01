رياضة | مرتضى منصور يهاجم مجلس الأهلي في اجتماع الاستبدال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يهاجم مجلس الأهلي في اجتماع الاستبدال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع بعض رؤساء الأندية، لمناقشة بعض الأمور الشائكة بين الجبلاية والأندية وعلى رأسها نظام الاستبدال.

وقال "منصور" خلال الجلسة " لا أريد أن يحضر الجلسة الأندية المنفوخة، التي يقال لها من جماهيرها في المدرجات”غوري”" .

ويرى منصور ان من حق ناديه استبدال أكثر من لاعب بسبب ما أسماه الظروف القهرية، بعد هروب محمود كهربا وحمدي النقاز.

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ولم يحضر أي رئيس نادي من أندية الدرجة الأولى، في الاجتماع الذي عقده رئيس الزمالك جلسة مع بعض رؤساء الأندية، لمناقشة بعض الأمور الشائكة بين الجبلاية والأندية وعلى رأسها نظام الاستبدال.

ويرى منصور أن من حق ناديه استبدال أكثر من لاعب بسبب ما أسماه الظروف القهرية، بعد هروب محمود كهربا وحمدي النقاز.

ويقود مرتضى مجموعة من الاندية للضغط على اتحاد الكرة للمصري لتعديل نظام الاستبدال ليتمكن من قيد بديلين لكهربا والنقاز اللذين هربا من النادي، بالإضافة إلى تسجيل الاعتراض على بعض قرارات الاتحاد الخاصة بالانتخابات واستمرار بند الثماني سنوات ومنع الإعلاميين من الترشح.

وكان اتحاد الكرة، أعلن رفضه تعديل نظام الاستبدال وفقا لرغبة نادي الزمالك بدعوى أنه يخالف اللوائح التى تسير عليها المسابقة هذا الموسم.