رياضة | حرب مشتعلة بين السيتي وتشيلسي على داهية البريمرليج

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يتطلع ناديا الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي، وتشيلسي، لضم مدافع ليستر سيتي بن تشيلويل، في فترة الانتقالات الشتوية.

من الموقع أن يرفض ليستر بيع اللاعب 23 عاماً، لكن يمكن أن يتم إغرائهم من خلال عرض قيمته 70 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لصحيفة ميرور البريطانية.

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من المحتمل أن ليستر سيتي سيبيع اللاعب في ظل العرض المقدم له، لكن السؤال هل سيوافق اللاعب الإنجليزي على الإنتقال إلي أحد هذا الفرق؟

في حين يأمل كلا من "البلوز" و"السماوي" في تعزيز خطوط الدفاع لديهم، من أجل الاستمرار في سعيهما للقتال على التواجد في المراكز الأربعة الأولى.

يذكر أن السيتي يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، مبتعداً عن ليفربول بـ14 نقطة، فيما يقع تشيلسي خلفه بفارق 6 نقاط فقط في المركز 4.