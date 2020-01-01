رياضة | تريزيجيه يحصل على تقييم جيد في مباراة استون فيلا وبيرنلي بـ"البريميرليج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يحصل على تقييم جيد في مباراة استون فيلا وبيرنلي بـ"البريميرليج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه المحترف ضمن صفوف نادي استون فيلا علي تقييم جيد في مباراة فريقه استون فيلا أمام نظيره فريق بيرنلي ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي انتهت منذ قليل.



واستطاع نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه تحقيق فوزا صعبا خارج ارضه علي حساب نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ظهر اليوم الأربعاء علي ملعب نادي بيرنلي الدولي.

ونشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء عبر موقعها الرسمي تقييم اللاعبين بعد نهاية مباراة استون فيلا و بيرنلي حيث حصل لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه علي تقييم 6.7 من 10 بعد أن شارك في 77 دقيقة من عمر المباراة بينما ظل ظهير أيمن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي علي مقاعد البدلاء ولم يشارك في المباراة.