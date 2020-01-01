رياضة | البلدية يتعادل مع فاركو سلبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يتعادل مع فاركو سلبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة بقيادة مديره الفني رضا عبد العال مع فاركو بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب البلدية في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فاركو للنقطة ٢٣ متصدرا جدول المجموعة ويرتفع رصيد البلدية للنقطة ١٦ في المركز الخامس.

بدأ رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : حباشا

خط الدفاع :اونية، حكا، بسام حسن، محمد عبد الواحد

خط الوسط : السيد ابوامنه، كريم بدير، محمود شهاب، زيكو، ريفو

خط الهجوم :عمرو مصطفى

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بينما بدأ احمد عاشور المدير الفني لفاركو بتشكيل مكون من حراسة المرمى : محمود السيد

خط الدفاع :محمود العذب، محمد سعيد، جابر كامل، أحمد ناصف

خط الوسط:أحمد سعيد، أحمد عوض، أحمد حسانين، أحمد حسين، هشام فتح الله

خط الهجوم: يحي زايد

شهدت المباراة سيطرة من بلدية المحلة على أحداث المباراة وأهدر مهاجموه العديد من الفرص.

وفي الشوط الثاني سيطر البلدية لكن دون فاعلية وأشهر طارق مجدي حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه محمد حكا مدافع البلدية في الدقيقة ٨٠ لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

أدار المباراة تحكيميا طارق مجدي حكم ساحة، أحمد لطفي مساعد أول، هاني العشري مساعد ثان، رضوان فتحي حكم رابع.