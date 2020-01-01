رياضة | 5 مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool yalla

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool yalla والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننشر لكافة متابعينا القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد القادمةـ،حيث تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق منافسات الأسبوع الواحد والعشرين من الدوري الإنجليزي، والذي سينطلق غدا الأربعاء 1 يناير 2020، وسنشهد 9 مباريات على مدار اليوم، والمباراة الوحيدة المتبقية ستكون بين ليفربول وشيفيلد يونايتد يوم الخميس 2 يناير في ختام منافسات هذا الأسبوع.

نتابع معكم تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يوناتيد القادمة ضمن مباريات الدولي الإنجليزي الممتاز،والتي تنطلق خلال الساعات القادمة.

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

سيلعب ليفربول في الأسبوع الواحد والعشرين من منافسات البريميرليج ضد فريق شيفيلد يونايتد على الملعب العريق “أنفيلد”، وستكون المباراة يوم الخميس القادم والموافق الثاني من شهر يناير من العام الجديد 2020، وعن توقيت المباراة فستكون في العاشرة مساءا بتوقيت مصر، والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول القادمة ضد شيفيلد يونايتد

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يتسائل محبي وعشاق النادي الإنجليزي العريق ليفربول بطل أوروبا والعالم عن طريقة مشاهدة مباريات ليفربول، فهناك حلان، الأول هو عبر قناة بي ان سبورت 2 اتش دي ولكنها مشفرة وتحتاج لاشتراك رياضي في باقة قنوات بي ان سبورت، والحل الآخر والأفضل هو المباراة عبر القنوات الرياضية المفتوحة والتي تنقل المباراة مباشرة ولكن تكون بتعليق أجنبي، وإليكم تردد هذه القنوات لمتابعة المباراة بدون تشفير:

قناة sky sport 1 germany، على قمر Astra 1B-1H+2c، واتجاهه 19.2 شرقا، والتردد 12031 أفقي، معدل الترميز 27500، التصحيح 3/4.

قناة Digi sport 1 HD hungry على القمر thor 2/3 باتجاه 0.8 غربا، وترددها 11823 أفقي، ومعامل الترميز 30000، ومعدل التصحيح 3/4.

قناة Supersport HD 2 alb على القمر الصناعي Eutelsat w2 واتجاهه 16 شرقا، والتردد 10845 أفقي، ترميز 30000، تصحيح 3/4.

قناة Viasat Jalkapallo Finlande HD وهي على القمر Thor 2/3، ترددها 12399 أفقي، معامل ترميز 30000، معامل تصحيح 3/4.

قناة Viasat sport premium، وهي على القمر الصناعي Astra 1A باتجاه 5 شرقا، والتردد 11977 أفقي، معامل الترميز 27500، والتصحيح 5/6.