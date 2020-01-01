رياضة | الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يتحرك بقوة لضم «صاروخ» الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يتحرك بقوة لضم «صاروخ» الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن ريال مدريد الإسباني بدأ فعليًا التحرك بقوة لضم أكبر صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أوضح الموقع الفرنسي أن النادي "الملكي" أراد من هذه المحادثات بناء أساس للمفاوضات التي يُمكن أن تتم بحلول الصيف المقبل.

وذكر التقرير أيضاً أن المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، تحدث مع ماني بالفعل لإخباره برغبته في الحصول على خدماته.

وأوضح موقع لو10 سبورت، أن مدرب "لوس بلانكوس" يبحث عن هداف عالمي جديد يُجاور الفرنسي كريم بنزيما، ويعتقد أن أسد التيرانجا هو الرجل المناسب لهذه المهمة.

ويُعزز مساعي ريال مدريد للتوقيع مع ماني أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة، مغادرة عدد من لاعبي الخط الأمامي مثل الويلزي غاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريغيز.