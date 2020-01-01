رياضة | تفاصيل وعد الزمالك لكاسونجو

وعد مسئولو نادي الزمالك لاعبهم الكونغولي كابونجو كاسونجو بقيده في قائمة الفريق الشتوية خلال الفترة المقبلة.



وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للزمالك خلال الأيام الماضية تمهيدًا لقيده في قائمة الفريق بشكل رسمي والاعتماد عليه في المباريات.

وعاد كاسونجو لصفوف الزمالك بعد فسخ نادي الوداد المغربي تعاقده معه وأصبح على ذمة نادي الزمالك من جديد.

وكان كاسونجو شارك في تدريبات الزمالك الجماعية بداية من أمس الثلاثاء بعد غياب عام كامل، منذ رحيله في يناير الماضي إلى الدوري السعودي عن طريق بوابة نادي الوحدة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن تكون عودة كاسونجو على حساب المغربي خالد بوطيب، الذي يتسنى على مسئولي الزمالك رفعه من قائمة الفريق الأبيض لإتاحة مكان جديد في قائمة اللاعبين الأجانب قبل قيد كاسونجو.