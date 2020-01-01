رياضة | عرض تاريخي.. برشلونة يفاجئ ميسي بالصفقة القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض تاريخي.. برشلونة يفاجئ ميسي بالصفقة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز نادي برشلونة الإسباني عرضاً قوياً للتعاقد مع الصفقة التي طلبها ليونيل ميسي قائد الفريق من إدارة النادي في الفترة الماضية.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن برشلونة يعد للتعاقد مع نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

واشار الموقع إلى أن مسؤولي برشلونة على استعداد لنسيان ما فعله نيمار بمغادرته إلى فرنسا وأيضاً قضية المستحقات التي رفعها ضد النادي والتي يستوجب عليه تسويتها مع البارسا قبل الانتقال الرسمي لكامب نو.

ووضع برشلونة خطة "ذكية" لتوفير الأموال المطلوبة لضم نيمار من باريس حيثُ يأملون في بيع فيليب كوتينيو سريعاً بمقابل 90 مليون يورو بالإضافة لإمكانية نقل عثمان ديمبيلي بأكثر من 100 مليون أو على الأقل إدخاله ضمن صفقة نقل "البرازيلي" إلى كامب نو.