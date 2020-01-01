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رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 / 1 / 2020.. بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال live

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 / 1 / 2020.. بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 1 / 1 / 2020، أبرزها مباراة أرسنال ضد مان يونايتد في ، ومواجهة مصر المقاصة ضد الأهلي في ، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ11"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمباراة الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهة الإسماعيلي ضد إنبي، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مصر للمقاصة ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ21"

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أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمباراة برايتون ضد ، ومواجهة بيرنلي ضد أستون فيلا، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهات واتفورد ضد وولفرهامبتون، وساوثهامبتون ضد توتنهام، ونيوكاسل ضد ليستر سيتي، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي ضد إيفرتون، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

نوريتش سيتي ضد كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

وست هام يونايتد ضد بورنموث، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

أرسنال ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ16"

الاتحاد ضد الفتح، تقام المباراة في تمام 5:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة .

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