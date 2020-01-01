شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون يخطف تعادلاً صعبًا أمام تشيلسي في البريمييرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق برايتون أمام تشيلسي، بنتيجة 1/1 في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد فالمر، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أزبيليكويتا نجم تشيلسي هدف تقدم فريقه عند الدقيقة 10 وظلت النتيجة لصالح البلوز الى ان تعادل برايتون عن طريق مقصية جهانبخش عند الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 36 نقطة أما برايتون ففي المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.