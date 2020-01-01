شكرا لقرائتكم منتخب اليد يخوض وديتين لمواجهة السويد قبل أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطير بعثة منتخب رجال كرة اليد الأول إلى معسكر السويد من صربيا بعد غدا السبت للدخول في معسكر مغلق لخوض وديتين أمام المنتخب السويدى إستعدادا لبطولة أمم افريقيا المقرر لها شهر يناير القادم بتونس و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، و حرص عمرو جويلى سفير مصر فى صربيا على استقبال بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد برئاسة هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة فى مقر السفارة، حيث تناولت البعثة الغداء فى منزل السفير، الذى أشاد بقيمة كرة اليد المصرية على الصعيد الدولى، .

وخاض منتخب اليد مباراتين فى صربيا مع منتخبها الأول بمحترفيه فازت فى الأولى وخسرت فى الثانية خلال برنامج استعدادها لأمم أفريقيا المقرر لها شهر يناير المقبل بتونس المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

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جاء خوض منتخب مصر معسكر صربيا بدعوة من الاتحاد الصربى لكرة اليد الذى يحتفل بمرور 70 عاما على تأسيس اتحاد كرة اليد هناك، بالإضافة إلى أن دعوته لمواجهة منتخب مصر تأتى فى إطار استعداداته لخوض منافسات بطولة الأمم الأوروبية التى تنطلق منافساتها منتصف الشهر المقبل أيضا وتقام مبارياتها فى ثلاثة دول هى النمسا وسويسرا والسويد.

ويشهد دورى المحترفين حاليا فترة توقف من أجل استعداد المنتخب لأمم أفريقيا ، حيث أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد من قبل ،انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية حتى الأن برصيد 59.5 نقطة ، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين.