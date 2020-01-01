شكرا لقرائتكم عمرو محب يهنئ على معلول بعيد ميلاده الثلاثين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الدكتور عمرو محب مترجم السويسري باتريس كارتيرون، التونسي الدولي على معلول لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بمناسبة عيد ميلاده وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، و وتعاقدت ادارة القلعة الحمراء مع نجم الفريق خلال موسم 2016/2017 قادما من الصفاقسي التونسي لسد الثغرات الموجودة في مركز الظهير الأيسر.

وكتب عمرو محب للاعب التونسي قائلًا: "كل سنة وانت طيب يا علولو وعقبال ١٠٠ سنة في صحة وسعادة وتألق دائم.. عيد ميلاد سعيد".

ويتواجد الثنائي بمعسكر الفريق الحالي انتظاراً لخوض المباراة المرتقبة ضد مصر المقاصة اليوم بالدوري المصري الممتاز.

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ويحتفل اليوم الأربعاء، التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي بعيد ميلاده رقم 30، حيث أنه من مواليد يوم 1 من شهر يناير سنة 1990.

ويعد علي معلول أحد الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفني للنادي الأهلي نظرا لأنه يمتلك العديد من الحلول الفردية.