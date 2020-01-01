شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يدعو لإجتماع أندية الجمعية العمومية 7 يناير بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، سر الدعوة لجلسة مع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اليوم في مقر النادي، وقال رئيس النادي الأبيض:" أنا متواجد على جروب الواتس الخاصة بالجمعية العمومية والجميع يسأل عن مرتضى منصور وعدم تدخله بسبب مشاكل الجمعية العمومية".

أضاف مرتضى منصور رئيس النادي خلال الاجتماع المنعقد حاليا بمقر القلعة البيضاء : "نجتمع لمناقشة الوضع الحالي بالجبلاية ، وسنعتبر هذا الاجتماع تمهيدي لاجتماع أساسي سيكون يوم 7 يناير الجاري في مقر الزمالك".

وأوضح رئيس الزمالك:" مراكز الشباب من حقها أن تتواجد وليس لنا علاقة بالأندية المنفوخة، اللي الجماهير بتطالبها بالرحيل في المدرجات، واتحاد الأندية وأعضاء الجمعية العمومية فيه قوة للجميع".

وقال مرتضى منصور : " اللي خايف وبيتكلم بس وساعة الجد مش بنشوفه يخليه يحل مشاكله مع نفسه، وجالي مندوبين من محافظات مصر كلها واللي قدامي الناحية التانية يدوب يعدي الشارع لم يحضر"

وأوضح أن الجمعية العمومية هي المسؤولة عن رحيل الاتحاد، وأضاف أن وجود 60 عضوا أمر جيد في أول جلسة للأندية في مقر الزمالك، وقال :" من يخاف على مصلحة ناديه فيحضر للاجتماع المقبل من أجل اتخاذ قرارات من أجل الجمعية العمومية وليس من أجل مصلحة أي ناد".

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وأضاف أنه يتوقع حضور 200 عضو بالجمعية العمومية للجبلاية في اجتماع السابع من يناير، وشدد على أنه لا توجد مشاكل مع أحد، وليس اجتماع لتصفية الحسابات".. وأوضح رئيس الزمالك أن الميثاق الأولمبي يعظم من دور الجمعيات العمومية.

وأضاف أن الدكتور هيرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد هو أمين سر الجلسة اليوم لتسجيل جدول الأعمال للجلسات المقبلة ومشاكل الجمعية العمومية والاقتراحات.

ومن جانبه أكد هيرماس رضوان أن جميع مشاكل الأندية المصرية واحدة وأن دوري المحترفين هو غول يواجه الأندية كلها وهناك مجزرة في الصعود والهبوط.

وقد توافد مندوبي أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمقر نادي الزمالك للحديث حول تصحيح مسار الكرة المصرية والرد على قرارات اللجنه المؤقته التى صدرت في الفترة الأخيرة و مناقشة بعض الأمور الخاصة باللجنة المؤقتة للجبلاية، لمصلحة الكرة المصرية، وتقييم القرارات التي تصدر عن اللجنة".