شكرا لقرائتكم الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يمنح محمد صلاح لقب الرياضي المثالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الاتحاد العربي للثقافة الرياضية محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، جائزة الرياضي المثالي لما قدمه من إنجازات رياضية وسلوك إنساني ابهر العالم وتبنيه مشاريع مجتمعية في بلده خلال عام 2019.

كما اختار الاتحاد ناديي الاهلي المصري والهلال السعودي للفوز بجائزة المسؤولية المجتمعية للرياضة لما لهما من إسهامات كبيرة في مجال خدمة المجتمع.

وتضمنت الجائزة في نسختها الثانية فوز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجائزة شخصية العام بجانب فوز الأمير عبد العزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية بجائزة الإنجاز الرياضي تقديرا لدوره الكبير في تنظيم بلاده للعديد من الأحداث الرياضية وتأسيس اتحادات رياضية جديدة ورعاية البطولات العربية الكبرى .

واعلن الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الجوائز في مؤتمر صحفي عقد اليوم بحضور رئيس الاتحاد أشرف محمود والذي اختتمت به أعمال الاجتماع السابع للجنة التنفيذية والتي استضافتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على مدي يومين.

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وتقاسم جائزة الثقافة الرياضية للعطاء كل من نادي رحال المغربي لكرة القدم وجمعية اصدقاء اللاعبين القدامي برئاسة ماجد عبد الله بالسعودية لاهتمامهما الممارسين القدامى وكبار السن للرياضة ورعايتهم صحيا واجتماعيا

وفازت العاصمة الإماراتية أبوظبي بجائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية لما تقدمه وما نظمته من أحداث رياضية وثقافية وتراثية وما انطلق منها لخدمة العالم مثل ماراثون زايد الخيري

أما جائزة الوفاء للثقافة الرياضية التي تمنح لمن اعطى الرياضة العربية من فكره وجهده ووقته على مدى طويل ففاز بها احمد الفردان من الإمارات والدكتور محمد خير مامسر من الاردن ومحمد القمودي من تونس.

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