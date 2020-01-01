شكرا لقرائتكم منتخب مصر للكرة النسائية يضم محترفتان بالدوري الامريكي لمعسكر المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة ضم رنا هشام ونازلي رمضان المحترفتان بالدوري الامريكي لمعسكر المنتخب المقرر انطلاقه السبت المقبل ويستمر حتي يوم الاربعاء ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لمواجهة المغرب في تصفيات كاس العالم في اللقاء المقرر له يوم الجمعة 17 يناير

وبذلك يضم المنتخب الوطني ثلاث محترفات بالدوري الامريكي الثنائي رنا ونازلي إضافة إلي نادية رمضان .

و يضم المعسكر 27 لاعبة فرح سمير و حبيبة خالد والهام هاني ونادين غازي وندا عماد و ايمان حسن ودانا ندي وهنا وجيه ويارا ياسر وهدي شكري واسراء فرج وامل ناصر وشروق ابراهيم وندي ابراهيم ومروة طلعت وسيلينا صاروفيم وليلي شريف وليلي زاهر ونادية رمضان ورنا هشام ونازلي رمضان وبسمة محمد ونادين الشافعي ويشهد المعسكر انضمام الرباعي ملك شوكت وندا خالد وملك تامر وجيدا المستكاوي لقائمة المنتخب.

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وتلقى اتحاد الكرة خطابا من الجهات الأمنية بالموافقة على إقامة مباراة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، أمام المغرب يوم 17 يناير المقبل فى مباراة الذهاب فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم على استاد بتروسبورت بالقاهرة، وكانت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية بالتشاور مع الجهاز الفنى، اتفقوا على موعد إقامة المباراة يوم 17 يناير على أن يتم إرسال موعد ومكان المباراة بشكل رسمى للاتحاد الأفريقى والتنسيق مع الجانب المغربي.

ومن المقررأن ينتظم المنتخب المصرى في معسكر مغلق جديد بداية من يوم الاحد 12 يناير يستمر حتي مباراة المغرب يوم 17 يناير يقتصر علي النواحي الفنية والتركيز علي طريقة اللعب التي يخوض بها منتخبنا الوطني المباراة ورفع درجة التجانس والانسجام بين اللاعبات في جميع الخطوط والوقوف علي التشكيل الأمثل للمباراة.

ويسعي حسين عبد اللطيف للتركيز بشكل كبير علي رفع اللياقة البدنية للاعبات إضافة إلي النواحي الفنية وعلاج الأخطاء التي ظهرت في بطولة شمال افريقيا والتأكيد علي الايجابيات.