شكرا لقرائتكم الأهلي يواجه الفيحاء والوحدة يصطدم بالرائد في كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض أهلي جدة اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة المجمعة الرياضية في حين يستضيف الوحدة نظيره الرائد، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وعاد الأهلي مرة أخرى إلى دوامة الخسائر والتي غابت عنه في ثلاث مراحل متتالية بكأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين حينما تلقى الخسارة من أمام مضيفه الشباب يوم السبت الماضي بهدف الكولومبي دانيلو أسبريا.

ويتطلع الأهلي إلى مواصلة مشواره في كأس الملك والذي بدأه بفوزه على ضيفه الجندل 4-1 في دور 64، وتخطى مضيفه النجوم بفوزه عليه 3-1 في الدور 32.

وفي المقابل يأمل الفيحاء إلى استعادة توازنه وإكمال مشواره الناجح في هذه المسابقة عقب فوزه أمام مضيفه عكاظ 3-صفر في دور 64، واكتساحه ضيفه الدرع بفوزه 5-صفر في دور 32.

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وكان الفيحاء قد تلقى خسارةً ثقيلة يوم السبت الماضي أمام ضيفه النصر 4-1، في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ليتراجع إلى المركز 11 برصيد 16 نقطة.

الوحدة والرائد



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يأمل الوحدة في مواصلة مستوياته المميزة حينما يستضيف الرائد المتألق، ونجح الوحدة باستعادة نغمة الانتصارات في الدور بفوزه أمام ضيفه الفيصلي 1-صفر، ليحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

ووصل الوحدة إلى هذا الدور عقب فوزه أمام ضيفه الشرق 2-1 في دور 64، وفاز على ضيفه الخليج 1-صفر في دور 32.

وفي المقابل يتطلع الرائد لحجز مقعده في الدور ربع النهائي وإكمال مستوياته الفنية المميزة التي يقدمها مع مدربه البلجيكي بيسنيك هاسي.

ونجح الرائد في تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات خاضها الفريق في الدور وكأس الملك حيث انتصر على الحزم والشباب والاتفاق والعدالة في الدور، في حين تخطى مضيفه هجر بفوزه 2-صفر في دور 64 وفاز على ضيفه المجزل 3-1 في دور 32.