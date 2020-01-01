مصادر: ساديو مانى يتفوق على صلاح ويتوج بلقب الأفضل فى أفريقيا 2019

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية" فرانس بريس" صباح اليوم الأربعاء، أن اللاعب السنغالى ساديو ماني الاقرب للفوز بأول جائزة فى مسيرته الكروية، بعد الترشح لعدة سنوات ماضية دون الفوز بها.

وأشارت الوكالة الشهيرة، إلى أن مانى سيصبح اللاعب السنغالى الثانى الذى يفوز بجائزة أفضل لاعب بالقارة الأفريقية لهذه السنة، بعد مواطنه الحاج ضيوف الذى أحرز عليها مرتين عامى 2001 و2002.

وكان ساديو مانى قد فاز ب 3 بطولات عام 2019 مع ليفربول فى دورى أبطال أوروبا، السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية، بالإضافة للوصول إلى نهائى كأس أمم أفريقيا، كما نجح فى تصدر ترتيب هدافى بطولة الدورى الإنجليزى فى الموسم الماضى برصيد 22 هدفا، بالتساوى مع محمد صلاح وبيير إيمريك أوباميانج.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سينظم حفله السنوى لتقديم جوائزه للأفضل فى القارة السمراء، الذى سيتنافس عليه كل من مهاجما ليفربول ساديو مانى ومحمد صلاح إضافة إلى رياض محرز لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى يوم 7 يناير، بمدينة الغردقة.