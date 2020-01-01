صديقة نيمار دا سيلفا تظهر مهاراتها الكروية على الشاطئ.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهرت البرازيلية ناتاليا غيوتلر نجمة الاستعراض بالكرة، ولاعبة كرة الطائرة الشاطئية بالأرجل، برفقة صديقة لها خلال تاديتهما مهارات كرة القدم على الشاطئ.
ناتاليا غيوتلر، وهي صديقة للنجم البرازيلي نيما ردا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كانت قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” رفقة إحدى صديقاتها.
اللاعبة غيوتلر تظهر في الفيديو رفقة إحدى صديقاتها على الشاطئ، وهما تتبادلان تمرير الكرة لبعضهما بإتقان ومهارة بالأرجل والرأس والكتفين على طريقة اللاعبين المحترفين.
ناتاليا غيوتلر، دائما ما تنشر عبر حسابها في “إنستجرام”، الذي تعدى المليون متابع، فيديوهات ساحرة لمهارات كروية رائعة.. وترتبط بعلاقات صداقة قوية مع العديد من نجوم الساحرة المستديرة أمثال البرازيليان نيمار ورونالدينيو.
يشار إلى أن جمهور نادي برشلونة الإسباني يرفض فكرة عودة البرازيلي نيما ردا سيلفا مرة أخرى إلى صفوف النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.. بعدما رفض 80.66% من إجمالي الأصوات في استطلاع للرأي عودة نيمار، ردًا على ما قام به قبل عامين ونصف تجاه برشلونة.
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