شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يحقق فوزاً صعباً على بيرنل والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 عاد فريق أستون فيلا بفوز صعب من ملعب تيرف مور على فريق بيرنلي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements تقدم الفيلانز بهدفين نظيفين في الشوط الأول، عبر ويسلي في الدقيقة 27 وجاك جيرليش في الدقيقة 41. في الشوط الثاني لم يفلح أبناء المدري شين دايش سوى من تسجيل هدف وحيد متأخر عبر كريس وود في الدقيقة 80. بهذه النتيجة، يرتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 21 ويرتقي للمركز السادس عشر، بينما يتجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 24 يحتل بها المركز الرابع عشر.

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