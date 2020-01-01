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شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق الاكثر تسحيلآ للأهداف في العقد الأخير بالكالتشيو والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
اقترب عقد من الزمان علي الانقضاء في مسابقة الدوري الايطالي، تغير الابطال وانهارت الأحلام وظهر فرسان جدد في ساحة جنة كرة القدم، حول يوفنتوس الايطالي انكساره الي بطل دائم لهذه المسابقة وظل إنتر ميلان ساكناً بعد رحيل مورينيو في بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة ،وتوقفت انتصارات ميلان بعدما رحيل أليجري من الباب الضيق، في هذه الأثناء ظهرت قوة هجومية غامشة تمزق كل من يواجهها هذه القوة تتمثل في فريق نابولي أحد أندية الجنوب في ايطاليا، نابولي خلال 9 أعوام من العقد الثاني تربع علي صدارة الفرق الأكثر تسحيلآ للأهداف في الكالتشيو رغم عدم حصوله علي اللقب في تلك السنوات.
نابولي الذي قاده كارلو أنشيلوتي ووالتر ماتيرازي وساري في سنوات العقد القريب من الانتهاء كان ومازال ملكا متوجآ علي رؤوس الأندية الإيطالية في الشق الهجومي والكرة الممتعة.
دعونا نكتشف معنا ما هي اكثر الفرق تسحيلآ للأهداف في العقد الأخير بالكالتشيو .
1-جوهرة الجنوب نابولي في الصدارة برصيد 721 هدف . 2- يوفنتوس حامل اللقب في ثمان نسخ من الكالتشيو في المركز الثاني برصيد 712هدف . 3- ذئاب العاصمة روما الإيطالي ثالثا برصيد 687 4- لاتسيو نسور روما المتوجون بلقب السوبر الايطالي الاخير حل رابعاً برصيد 625. 5- إنتر ميلانو حل خامسا برصيد 623هدف .
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