الفرق الاكثر تسحيلآ للأهداف في العقد الأخير بالكالتشيو 

الأربعاء 1 يناير 2020

اقترب عقد من الزمان علي الانقضاء في مسابقة الدوري الايطالي، تغير الابطال وانهارت الأحلام وظهر فرسان جدد في ساحة جنة كرة القدم، حول يوفنتوس الايطالي انكساره الي بطل دائم لهذه المسابقة وظل إنتر ميلان ساكناً بعد رحيل مورينيو في بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة ،وتوقفت انتصارات ميلان بعدما رحيل أليجري من الباب الضيق، في هذه الأثناء ظهرت قوة هجومية غامشة تمزق كل من يواجهها هذه القوة تتمثل في فريق نابولي أحد أندية الجنوب في ايطاليا، نابولي خلال 9 أعوام من العقد الثاني تربع علي صدارة الفرق الأكثر تسحيلآ للأهداف في الكالتشيو رغم عدم حصوله علي اللقب في تلك السنوات.



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