شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفوز على الاتحاد ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، فوزًا غاليًا على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
أحرز هدف المباراة الوحيد محمد سمير مدافع المقاولون من هجمة في الدقيقة 61 من أحداث المباراة التي انتهت بفوز ذئاب الجبل على زعيم الثغر بهذا الهدف.
بتلك النتيجة يعتلي المقاولون صدارة الدوري بصورة مؤقتة برصيد 25 نقطة وخلفه الأهلي برصيد 24 نقطة وسينتزع الصدارة في حالة فوزه أو تعادله اليوم أمام المقاصة، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 20 في المركز الثالث.
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