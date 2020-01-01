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«تريزيجيه» يشارك في انتصار أستون فيلا على بيرنلي بالدوري الإنجليزي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أستون فيلا فوزًا هامًا على نظيره بيرنلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب تورف مور، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

تقدم أستون فيلا عن طريق مهاجمه ويسلي في الدقيقة 27، وعزز جاك جريليش من تقدم فريقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 41.

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ومع بداية الشوط الثاني ضغط فريق بيرنلي في محاولة لإدراك التعادل طوال أحداث الشوط حتى الدقيقة 80 التي شهدت إحراز كريس وود هدف تقليص الفارق.

وشارك في التشكيل الأساسي لفريق أستون فيلا الدولي المصري محمود حسن «تريزيجيه» حتى تم استبداله في الدقيقة 77، فيما شاهد الدولي المصري الآخر أحمد المحمدي المباراة من مقاعد البدلاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة 21 في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 24 في المركز الرابع عشر.

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