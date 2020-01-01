شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يسبق بعثة الأهلي إلى زيمبابوي.. «وعدلي» ينهي ترتيبات السفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطير سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى زيمبابوي قبل موعد سفر بعثة الفريق بـ٤٨ ساعة والذي سيتحدد بشكل نهائي بالتنسيق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بعد مباراة المقاصة اليوم.

وأوضح عبدالحفيظ، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أنه سيغادر إلى زيمبابوي قبل سفر البعثة بـ ٤٨ ساعة لإنهاء إجراءات الإقامة، واختيار الفندق وملاعب التدريب قبل وصول البعثة بوقت كافٍ.

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وفي السياق ذاته، حرص سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على الاطمئنان على الترتيبات الخاصة برحلة زيمبابوي، مؤكدّا أن الجهاز الإدارى للفريق، انتهى من استخراج تأشيرات السفر إلى زيمبابوي.

كما حرص المدير الإداري للفريق على مراجعة كافة الأمور الخاصة بإجراءات السفر، والإقامة في زيمبابوي قبل السفر بمدة كافية، وفقا لتكليف الكابتن سيد عبدالحفيظ.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى زيمبابوي الأسبوع المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق بلاتينيوم، يوم 11 من الشهر الجاري، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.