شكرا لقرائتكم تفاصيل اجتماع رئيسة التليفزيون مع الجبلاية بسبب الـ VAR .. مفاجأة سارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وطلب مسئولو اتحاد الكرة من قيادات التليفزيون توفير كافة الامكانيات والتقنيات الفنية اللازمة لتطبيق الفيديو فى المباريات حتى يتم التنفيذ فى بداية الدور الثانى لمسابقة الدورى، واكد نائلة فاروق أن كافة الامكانيات جاهزة فى أى وقت لخدمة الكرة المصرية وبطولات الجبلاية .

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية للحصول على موافقاتها بشأن الإجراءات القانونية والمالية لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع الـ VAR وفقا للاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الدولي فيما يتعلق بالشركات المنفذة وتفاصيل تطبيق التقنية.

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وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن تكلفة تطبيق الـ"VAR" بالدوري المصري ستصل لمليون دولار في الموسم الواحد ما يعادل 16 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف دولار فى المبارة الواحدة تقريبًا، وذلك فى حالة استئجار الأجهزة وليس شرائها.

ومن المقرر أن يوقع اتحاد الكرة عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع إحدى الشركات المتقدمة خلال الفترة المقبلة، على أن يلى ذلك دورات تدريبية لـ50 حكمًا على التقنية فى مباريات الممتاز "ب" ومسابقات الناشئين قبل نقلها للدورى الممتاز بداية من الدور الثانى.