شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد اليد: 11 مهندسا وطبيبين ضمن قوام منتخب كرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد أن الإنجازات تتحقق بالتوفيق بين الدراسة والموهبة و خير دليل على أهمية الرياضة بجانب الدراسة وجود ١١ مهندس و ٢ أطباء بقوام منتخب كرة اليد بالإضافة إلى أن جارسيا مدير الفنى للمنتخب وافضل مدرب فى أوربا يعمل مهندس ايضا وهو ما يعكس أهمية الرياضة بجانب الدراسة والعكس . وأضاف نصر خلال المؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة ووزارة التعليم والاتحاد الدولى للعبة لتوسيع ممارسة اللعبة بالمدارس أن الرياضة تحفز على الدراسة فى ظل وجود عدة مشاريع هامة مثل المشروع القومى و مشروع العمالقة بالإضافة إلى هاند بول أن سكول . Advertisements وتعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة ووزارة التربية و التعليم بحضور رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد يهدف نشر اللعبة فى المدارس ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، في اجتماع مع المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لأول دورة ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 23 وحتى 31 يناير المقبل بمشاركة 42 دولة إفريقية. تطرق اللقاء للحديث حول التجهيزات المتعلقة باستقبال اللاعبين، والوفود المرافقة لهم المشاركين فى الأولمبياد، وكل الأمور اللوجستية والإدارية الخاصة بالبطولة، وكذا تشكيل اللجان الفرعية، وبرنامج المنافسات المخصص للمشاركين الذى من المتوقع أن يصل عددهم إلى 768 لاعبًا يتنافسون فى رياضات خماسيات كرة القدم بنين وبنات، كرة السلة بنين وبنات، ألعاب القوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد اليد: 11 مهندسا وطبيبين ضمن قوام منتخب كرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.