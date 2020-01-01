شكرا لقرائتكم الإتحاد السكندرى ضد المقاولون العرب..أول شوط أول فى الدوري المصري 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإتحاد السكندرى باغت ضيفه المقاولون العرب بالهجوم من الدقيقة الاولى واحرز خالد قمر هدفا فى الدقيقة 8 إلا ان محمد معروف ألغاه بداعى التسلل ، ثم ارتدت كرة رزاق سيسيه من العارضة بعدها مباشرة ، ليستمر ضغط لاعبو زعيم الثغر حتى الدقيقة 15 يدخل بعدها لاعبو الذئاب فى المباراة ويقموا ببناء بعض الهجمات قابله ضغط من اول الملعب من لاعبى الإتحاد إلا أن سوء الحظ غاب عنهم حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبى بين الفريقين . بدأ الإتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى : عماد السيد خط الدفاع : أسامة العزب – محمود رزق – إسلام جمال – السيد سالم خط الوسط : مروان عطيه – هشام محمد – خالد الغندور – احمد رفعت خط الهجوم : خالد قمر – رزاق سيسيه Advertisements فيما ضمت تشكيلة المقاولون العرب كل من :- حراسة المرمى : محمود أبو السعود خط الدفاع : امير عابد – محمد سمير – فاروقا – عبد الوهاب إسماعيل خط الوسط : إبراهيم صلاح – محمد مجلى – لويس أدواردو – أحمد الشيمى خط الهجوم : محمد طلعت – سيف الجزيرى ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 13 هدفًا وتلقت شباكه 6 أهداف. وطالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاعبيه بمصالحة الجماهير بعد الخسارة فى مباراتين على التوالى مشددًا على ضرورة خطف النقاط الثلاث من أنياب ذئاب الجبل لخطف الوصافة فى المسابقة، بينما يسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاستغلال تعثر زعيم الثغر للحفاظ على موقعه فى مركز الوصيف

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