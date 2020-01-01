شكرا لقرائتكم مندوبو الأندية يواصلون التوافد على الزمالك لحضور الاجتماع العاجل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل توافد مندوبى أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمقر نادى الزمالك للحديث حول تصحيح مسار الكرة المصرية والرد على قرارات اللجنة المؤقتة، التى صدرت فى الفترة الأخيرة ومناقشة بعض الأمور الخاصة باللجنة المؤقتة للجبلاية، لمصلحة الكرة المصرية، وتقييم القرارات التى تصدر عن اللجنة"، وشهد غالبية الحضور من أندية القسم الثانى والثالث.

وحضر محمد عثمان رئيس مركز شباب أوليلة المنصورة وخالد محمد عرفات رئيس نادى التحرير اسوان وعلاء اشرف نائب رئيس مركز شباب الفيوم وعصام عصمت حسن نائب نادى ناصر الفكرية ومحمود الفقى نائب رئيس مجلس الإدارة إيتاى البرود وسيد سالم رئيس نادى الروضة وجمال الصرفى رئيس نادى بيلا كفر الشيخ وهانى إبراهيم رئيس مركز شباب بداوى الدقهلية وعمرو سيد عبدالغنى رئيس شباب مركز اطسا ومصطفى النجار نائب رئيس نادى سبورتنج كاسل وأحمد الصواف رئيس مركز شباب ناصر ملوى واسماعيل عبد الكريم نائب رئيس مركز شباب قلين ورضا عبد الله صالح رئيس نادى سخا بكفر الشيخ ومحمود زكريا رئيس مركز شباب سنورس وياسر محمود رئيس نادى ابو كساه بالفيوم وأحمد عبد الكامل امين مدير نادى وادى النيل اسوان وأحمدى ابراهيم - رئيس مجلس إدارة شباب تلا المنوفية وأشرف الشامى مدير عام العلاقات الخارجية بنادى بلدية المحلة ومحمد كامل - مدير عام نادى سخا بكفر الشيخ وطارق رمضان رئيس مركز شباب القبارى الاسكندرية وعلى سليم رئيس نادى بنى سويف وسالم على رئيس مركز شباب رابعة شمال سيناء، ووحسن سليمان محمد عضو مجلس إدارة مركز شباب بلوظة شمال سيناء وفايز عواد عضو مجلس إدارة مركز شباب الخربة وسعيد صباحى رئيس مركز شباب بئر العبد شمال سيناءو سالم مبارك سالم رئيس مجلس إدارة نادى 6 أكتوبر شمال سيناء وصبحى العطار نائب رئيس نادى حوش عيسى وحمادة فليفل نائب رئيس نادى مطوبس كفر الشيخ وأحمد الفاتح رئيس مركز شباب الصف الجيزة وأحمد رشاد نائب رئيس نادى العياط وسليم صالح رئيس مركز شباب ابو صوير الإسماعيلية وماجد سلامة رئيس نادى بلدية الاسماعيلية ومحمود لاشين نائب رئيس مركز شباب ابو شحاتة الإسماعيلية وهرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد ومحمد عثمان رئيس مركز شباب أبوليلة المنصورة وخالد محمد عرفات رئيس نادى التحرير بأسوان وعلاء أشرف نائب رئيس مركز شباب الفيوم وعصام عصمت حسن نائب نادى ناصر الفكرية ومحمود الفقى نائب رئيس مجلس إدارة إيتاى البارود وسيد سالم رئيس نادى الروضة وجمال الصيرفى رئيس نادى بيلا بكفر الشيخ وهانى إبراهيم رئيس مركز شباب بداوى الدقهلية وعمرو سيد عبدالغنى رئيس شباب مركز اطسا وهانى إبراهيم نادى شباب بداوى الدقهلية ويوسف وهبة رئيس نادى سبورتنج كاسل الغربية وأحمد الصواف رئيس مجلس إدارة مركز شباب ناصر المنيا ورضا عبدالله رئيس مجلس إدارة مركز شباب سخا كفر الشيخ ومحمود زكريا رئيس مركز شباب سنورس الفيوم وياسين محمود رئيس نادى ابو كساه فيوم وأحمد كمال مدير عام نادى وادى النيل اسوان والأحمدى إبراهيم رئيس نادى مركز شباب تلا المنوفية.