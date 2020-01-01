اخبار الرياضه

بروتوكول بين الرياضة والتعليم لنشر لعبة كرة اليد فى المدارس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم بروتوكول بين والتعليم لنشر لعبة كرة اليد فى المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد أن الهدف من بروتوكول التعاون مع وزارتى الرياضة والتعليم و الاتحاد المصرى والدولى التركيز على كرة اليد المدرسية حتى يكون لدينا  مليون لاعب كرة يد خلال ٥ سنوات .

 

f4e1473d-0d80-4678-bc50-d11fc72184c3

 

وأضاف مصطفى خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده وزارة الشباب والرياضة أن كرة اليد متقدمة فى مصر وتحقق أفضل النتائج للألعاب الجماعية لذلك سيكون المسئول عن نجاح المشروع ٤ جهات وهى وزارتى التعليم والرياضة والاتحادات المصرى والدولى .

وأضاف رئيس الاتحاد الدولى أن اساس المشروع تحويل مدرس التربية إلى مدرب كرة يد فتم الاستعانة ب سوفت بول وكذلك لدينا محاضرين دوليين 

 

كان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد عقد اجتماع مع  أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لأول دورة ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص، خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير المقبل بمشاركة 42 دولة أفريقية.

 

e4554d45-d547-4202-8480-c71a4db4376b

 

Advertisements

 

 

تطرق اللقاء للحديث حول التجهيزات المتعلقة باستقبال اللاعبين، والوفود المرافقة لهم المشاركين فى الأولمبياد، وكل الأمور اللوجستية والإدارية الخاصة بالبطولة، وكذا تشكيل اللجان الفرعية، وبرنامج المنافسات المخصص للمشاركين الذى من الم توقع أن يصل عددهم إلى 768 لاعبًا يتنافسون فى رياضات خماسيات كرة القدم بنين وبنات، كرة السلة بنين وبنات، ألعاب القوى.

 

كما عقد وزير الشباب والرياضة جلسة أول أمس مع مجموعة من لاعبى المنتخب الوطنى لـرفع الأثقال وهم شيماء خلف، عبد الرحمن محمد، أحمد سعد، مصطفى وحيد، رجب عبد الحي.

 

وخلال اللقاء استمع وزير الشباب والرياضة لبعض المشكلات التي واجهت اللاعبين خلال الفترة الماضية.

74507687-771b-4929-ac45-e71fcd159492

 

وأكد صبحي للاعبي المنتخب أن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة لم ولن تتخلى عن دعم أي رياضي داخل المنظومة الرياضية وذلك من خلال تقديم كل أنواع الدعم من معسكرات تدريب  داخلية وخارجية وبرامج ودورات تدريبية للإعداد للعمل داخل المنظومة الرياضية .

 

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة لن تتهاون فى محاسبة أي مقصر أو متخاذل، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستكون فترة بناء لمفاهيم جديدة فى رفع الأثقال المصرية استنادًا إلى تاريخها العظيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بروتوكول بين الرياضة والتعليم لنشر لعبة كرة اليد فى المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا