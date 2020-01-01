شكرا لقرائتكم بروتوكول بين الرياضة والتعليم لنشر لعبة كرة اليد فى المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد أن الهدف من بروتوكول التعاون مع وزارتى الرياضة والتعليم و الاتحاد المصرى والدولى التركيز على كرة اليد المدرسية حتى يكون لدينا مليون لاعب كرة يد خلال ٥ سنوات .

وأضاف مصطفى خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده وزارة الشباب والرياضة أن كرة اليد متقدمة فى مصر وتحقق أفضل النتائج للألعاب الجماعية لذلك سيكون المسئول عن نجاح المشروع ٤ جهات وهى وزارتى التعليم والرياضة والاتحادات المصرى والدولى .

وأضاف رئيس الاتحاد الدولى أن اساس المشروع تحويل مدرس التربية الرياضية إلى مدرب كرة يد فتم الاستعانة ب سوفت بول وكذلك لدينا محاضرين دوليين

كان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد عقد اجتماع مع أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لأول دورة ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص، خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير المقبل بمشاركة 42 دولة أفريقية.

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تطرق اللقاء للحديث حول التجهيزات المتعلقة باستقبال اللاعبين، والوفود المرافقة لهم المشاركين فى الأولمبياد، وكل الأمور اللوجستية والإدارية الخاصة بالبطولة، وكذا تشكيل اللجان الفرعية، وبرنامج المنافسات المخصص للمشاركين الذى من الم توقع أن يصل عددهم إلى 768 لاعبًا يتنافسون فى رياضات خماسيات كرة القدم بنين وبنات، كرة السلة بنين وبنات، ألعاب القوى.

كما عقد وزير الشباب والرياضة جلسة أول أمس مع مجموعة من لاعبى المنتخب الوطنى لـرفع الأثقال وهم شيماء خلف، عبد الرحمن محمد، أحمد سعد، مصطفى وحيد، رجب عبد الحي.

وخلال اللقاء استمع وزير الشباب والرياضة لبعض المشكلات التي واجهت اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وأكد صبحي للاعبي المنتخب أن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة لم ولن تتخلى عن دعم أي رياضي داخل المنظومة الرياضية وذلك من خلال تقديم كل أنواع الدعم من معسكرات تدريب داخلية وخارجية وبرامج ودورات تدريبية للإعداد للعمل داخل المنظومة الرياضية .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة لن تتهاون فى محاسبة أي مقصر أو متخاذل، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستكون فترة بناء لمفاهيم جديدة فى رياضة رفع الأثقال المصرية استنادًا إلى تاريخها العظيم.