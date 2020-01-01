شكرا لقرائتكم توافد أعضاء عمومية الجبلاية على نادي الزمالك لحضور الاجتماع العاجل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ توافد رؤساء وممثلي الجمعية العمومية على نادي الزمالك لحضور الاجتماع الذي دعا له مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وكان في استقبالهم اللواء علاء مقلد عضو مجلس القلعة البيضاء ، حيث و صل ممثلو أندية حوش عيسى و مطوبس كفر الشيخ وايتاي البارود و مركز شباب الخرمة ببني سويف ومركز شباب بئر العبد بالعريش ونادي العياط.

يأتي هذا الاجتماع للحديث حول تصحيح مسار الكرة المصرية والرد على قرارات اللجنه المؤقته التى صدرت في الفترة الأخيرة و مناقشة بعض الأمور الخاصة باللجنة المؤقتة للجبلاية، لمصلحة الكرة المصرية، وتقييم القرارات التي تصدر عن اللجنة".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل الحضور إلى مقر النادي الأبيض اليوم الأربعاء على أن يعقبها عقد مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك بحضور ممثلي الأندية.

فتح اليوم الأربعاء، لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد للموسم الجاري 2019 - 2020 لتدعيم صفوفها وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واشترطت اللجنة أن يقوم كل ناد بإنهاء الديون المستحقة عليه لاتحاد الكرة قبل القيد كشرط أساسى، على أن يكون الحق لأي لاعب يتم قيده فى المشاركة فى المباريات الحالية لفريقه. تمسكت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، برفض زيادة أو تغيير نظام الاستبدال في شهر يناير المقبل وفتح الباب أمام الأندية للتعاقد مع أكثر من لاعب، وكشف مصدر مسئول باللجنة عن أن هناك اتصالات شفوية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح الباب أمام أي نادٍ للتعاقد مع أكثر من لاعب، ولكن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رفضت فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير الجاري الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعي أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان. Advertisements يأتى موقف اللجنة ردًا على اجتماع الأندية اليوم الأربعاء بمقر نادى الزمالك لمناقشة هذا الأمر، لذا تمسكت اللجنة بموقفها ورفعت شعار "لا تراجع ولا استسلام".

اتحاد الكرة يشترط موافقة جماعية من الأندية لفتح الاستبدال

واشترطت اللجنة وصول موافقات رسمية من أندية الدوري الـ18 لزيادة الاستبدال كشرط أساسي لمناقشة الأمر، في الوقت الذى يرفض فيه النادى الأهلى بشكل قاطع فكرة زيادة الاستبدال متمسكا باستمرار لوائح القيد كما بدأت المسابقة.

أوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن فتح الاستبدال سيدخل باللجنة في أزمات كثيرة منها المطالبة بعد ذلك بتعديل أي قرار يتخذ من قبل اللجنة الخماسية وبالتالي لن يتم تغيير شروط القيد الموضوعة قبل انطلاق الموسم الحالي.



الزمالك أكثر أندية المطالبة بفتح الاستبدال

ويرى مسئولو الزمالك أن الفريق يحتاج لتدعيم صفوفه في يناير المقبل بأربعة لاعبين في العديد المراكز على رأسهم الظهير الأيمن وخط الوسط المدافع والمهاجم الصريح، واستقرت إدارة نادي الزمالك على قيد محمود جنش حارس مرمي الفريق عقب عودته من الإصابة الطويلة التي كان يعاني منها، بخلاف المستوى المتذبذب الذي يقدمه محمد عواد حارس مرمي الفريق منذ بداية الموسم.

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