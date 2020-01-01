شكرا لقرائتكم إقامة نهائي كأس رئيس الإمارات في مارس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم إقامة الدور قبل النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة في العاشر من مارس المقبل، معلنة أن الموعد المقترح للنهائي أحد يومي 18 و19 مارس.
وينتظر أن تقام مباريات دور الثمانية يومي 21 و22 فبراير المقبل، وتترقب الأندية المتأهلة سحب قرعة هذا الدور.
وصعد لدور الثمانية، العين وبني ياس والشارقة وشباب الأهلي والظفرة والوصل والجزيرة واتحاد كلباء.
وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية صباح يوم الأربعاء، أن لجنة المسابقات رفعت تصورا يقضي بسحب قرعة دور الثمانية في يوم 27 يناير الجاري، بانتظار موافقة اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إقامة نهائي كأس رئيس الإمارات في مارس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.