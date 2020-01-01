شكرا لقرائتكم إنييستا يقود فريقه الياباني إلى تحقيق أول لقب في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد النجم الاسباني المخضرم أندريس إنييستا فريقه فيسيل كوبي إلى اللقب الأول في تاريخه، بإحرازه كأس إمبراطور اليابان في كرة القدم الأربعاء على حساب كاشيما أنتلرز 2-صفر.
وإلى جانب المخضرمين الآخرين الإسباني دافيد فيا، الألماني لوكاس بودولسكي والبلجيكي توماس فرمايلن، حسم فيسيل كوبي المواجهة بهدفي تومويا إينوكاي ونورياكي فوغيموتو .
وحصد النادي الذي تأسس عام 1966 وانتقل إلى مدينة كوبي في 1995 لقبه، الأول أمام 68 ألف متفرج، معوضا الاكتفاء بالمركز الثامن في الدوري المحلي.
وكان إنييستا "38 عاما" قد أحرز 32 لقبا مع فريقه السابق برشلونة الإسباني، بينها 9 في الدوري و4 في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبي كأس أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010 مع منتخب بلاده.
وكانت المباراة الأخيرة في مسيرة الإسباني فيا (38 عاما)، أفضل هداف في تاريخ المنتخب الاسباني (59 هدفا في 98 مباراة دولية).
كانت هذه تفاصيل خبر إنييستا يقود فريقه الياباني إلى تحقيق أول لقب في تاريخه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.