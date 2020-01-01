شكرا لقرائتكم إنييستا يقود فريقه الياباني إلى تحقيق أول لقب في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد النجم الاسباني المخضرم أندريس إنييستا فريقه فيسيل كوبي إلى اللقب الأول في تاريخه، بإحرازه كأس إمبراطور اليابان في كرة القدم الأربعاء على حساب كاشيما أنتلرز 2-صفر.

وإلى جانب المخضرمين الآخرين الإسباني دافيد فيا، الألماني لوكاس بودولسكي والبلجيكي توماس فرمايلن، حسم فيسيل كوبي المواجهة بهدفي تومويا إينوكاي ونورياكي فوغيموتو .

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وحصد النادي الذي تأسس عام 1966 وانتقل إلى مدينة كوبي في 1995 لقبه، الأول أمام 68 ألف متفرج، معوضا الاكتفاء بالمركز الثامن في الدوري المحلي.

وكان إنييستا "38 عاما" قد أحرز 32 لقبا مع فريقه السابق برشلونة الإسباني، بينها 9 في الدوري و4 في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبي كأس أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010 مع منتخب بلاده.

وكانت المباراة الأخيرة في مسيرة الإسباني فيا (38 عاما)، أفضل هداف في تاريخ المنتخب الاسباني (59 هدفا في 98 مباراة دولية).