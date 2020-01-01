الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الصفاقسي التونسي في انتقالات يناير

كشفت مصادر داخل القلعة الحمراء، أن الأهلي يدرس إمكانية إبرام صفقة تبادلية مع الصفاقسي التونسي، للحصول على شواط.

دخل المهاجم التونسي فراس شواط لاعب فريق الصفاقسي التونسي، ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت المصادر، "للوطن" إن الصفاقسي أبلغ الأهلي برغبته في التعاقد مع أكثر من لاعب في الأهلي، وهو ما رحب به الأخير بشدة لإنهاء الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وحصل جهاز الكرة، على موافقة السويسري رينيه فايلر، للتعاقد مع المهاجم التونسي حال فشل التعاقد مع النيجيري بليسينج إليكي، مهاجم لوزيرن السويسري، حيث منح فايلر جهاز الكرة الضوء الأخضر للتعاقد مع المهاجم الشاب صاحب الـ23 عامًا، والذي ظهر بصورة أكثر من رائعة في الفترة الأخيرة مع فريقه التونسي، جعله محط أندية القمة في تونس، بجانب اهتمام أكثر من نادِ في دول الخليج للتعاقد معه.

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ودخل الأهلي في مفاوضات قوية لضم النيجيري بليسينج اليكي خلال يناير الجاري، حيث وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة خلال الفترة الماضية ويتبقى فقط الحصول على موافقة ناديه السويسري.

وبات أكثر من لاعب داخل الفريق خارج حسابات المدرب السويسري أبرزهم حسين السيد وصالح جمعة والأنجولي جيرالدو دا كوستا بجانب عمار حمدي، وهو يمهد بإتمام الصفقة برحيل أحد اللاعبين من القلعة الحمراء إلى النادي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام.