الخطيب يظهر على كرسي متحرك.. والأهلي يكشف تفاصيل حالته الصحية

كتب: ضياء السقا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أثناء تأديته مناسك العمرة في الحرم المكي، وهو على كرسي متحرك، بسبب ظروفه الصحية.

وأثار ظهور الخطيب على كرسي متحرك ضجة على السوشيال ميديا، وتمنى روادها الشفاء العاجل لرئيس القلعة الحمراء.

والتقط عدد من المعتمرين صورا تذكارية مع الخطيب، وهم بملابس الإحرام.

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وقال النادي الأهلي في بيان، إن الخطيب يؤدي مناسك العمرة بدعوة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف البيان، أن الخطيب سيعود للقاهرة أواخر الأسبوع الجاري بعد أداء مناسك العمرة، ومن المقرر أن يسافر إلى باريس يوم 25 يناير، للخضوع لفحوصات طبية مرة أخرى لمعرفة مدى تحسن حالته عقب الانتهاء من البرنامج الطبيعي، حيث يعاني من مشاكل في العمود الفقري.

وأشار الأهلي إلى أنه حال التأكد من عدم تحسن حالة الخطيب الصحية، سيخضع لعملية منظار بسيطة في فرنسا.

وكان رئيس الأهلي قد خضع لبرنامج علاج طبيعي ومائي في القاهرة لمدة 20 يوما، عقب عودته من باريس يوم الثلاثاء الماضي.