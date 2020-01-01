كوبيتسا سائقا احتياطيا في ألفا روميو









اسماء السيد - سيصبح البولندي روبرت كوبيتسا المنتهية مغامرته القصيرة مع فريق وليامس الموسم الماضي ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، سائقا احتياطيا في فريق ألفا روميو ريسينغ بحسب ما أعلن الاخير الاربعاء.

وينضم كوبيتسا (35 عاما) الذي خاض بداياته في الفئة الاولى مع الفريق الذي كان يحمل اسم ساوبر، الى السائقين الرئيسيين الفنلندي كيمي رايكونن والإيطالي أنتونيو جوفيناتسي. كما سيشارك في بطولة "دي تي أم" مع فريق "بي أم دبليو".

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وتتزامن عودة كوبيتسا إلى فريقه السابق مع توقيع عقد راعيه الرئيس شركة "بي كي أن أورلن" النفطية البولندية مع ألفا روميو ريسينغ.

وكان كوبيتسا قد حصد النقطة الوحيدة لوليامس في جائزة فرنسا الكبرى ضمن موسم 2019، بعد عودته الى البطولة اثر غياب لثماني سنوات بعد تعرضه لحادث رهيب في أحد الراليات حيث كاد يفقد ذراعه اليمنى.

وتبقى أفضل نتيجة لكوبيتسا في الفورمولا واحد حلوله رابعا في الترتيب العام لموسم 2008 مع "بي أم دبليو ساوبر" حين حقق فوزه الأول والوحيد خلال جائزة كندا الكبرى.