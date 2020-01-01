حقبة جديدة في كرة المضرب مع النسخة الأولى من كأس رابطة المحترفين









اسماء السيد - تشهد كرة المضرب عند الرجال اعتبارا من الجمعة انطلاق حقبة جديدة، وذلك مع استضافة ثلاث مدن أسترالية النسخة الأولى من كأس رابطة المحترفين بمشاركة لاعبين كبار مثل الإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويشارك في هذه البطولة المستحدثة 24 منتخبا تم توزيعها على ست مجموعات، على أن تتأهل ثمانية منتخبات (الأول والثاني في كل مجموعة) الى الدور ربع النهائي.

وتقام الأدوار الإقصائية في سيدني التي تستضيف أيضا منافسات المجموعتين الثالثة (بلجيكا وبريطانيا وبلغاريا ومولدافيا) والخامسة (النمسا وكرواتيا والأرجنتين وبولندا)، فيما تستضيف بريزبين المجموعتين الأولى (صربيا وفرنسا وجنوب إفريقيا وتشيلي) والسادسة (ألمانيا واليونان وكندا وأستراليا)، وبيرث الثانية (إسبانيا واليابان وجورجيا والأوروغواي) والرابعة (روسيا وإيطاليا والولايات المتحدة والنروج).

ورفعت كأس رابطة المحترفين عدد المسابقات المخصصة للمنتخبات عند الرجال الى ثلاث، بانضمامها الى كأس ديفيس التي شهدت أيضا اعتبارا من النسخة الأخيرة تعديلات على صيغتها، وكأس لايفر الاستعراضية التي تجمع فريق أوروبا بفريق العالم.

وعلى الرغم من افتقادها لنجوم من عيار السويسري روجيه فيدرر الذي فضل عدم المشاركة ما دفع بلاده الى الانسحاب أيضا، أو البريطاني أندي موراي والياباني كي نيشيكوري اللذين انسحبا منها بسبب الإصابة، رأى ديوكوفيتش، المصنف ثانيا عالميا، أن كأس رابطة المحترفين تشكل خطوة إضافية نحو تعزيز مسابقات المنتخبات في رياضة تعتبر الفردية ركيزتها الأساسية.

- "لحظة فخر جميلة" -

وأفاد ديوكوفيتش الذي يرئس مجلس لاعبي رابطة المحترفين، "نحن نلعب كأفراد أكثر من 90 بالمئة من الوقت، وليس لدينا الكثير من الأحداث المخصصة للفرق. سيجمع ذلك (البطولة الجديدة) بين كثير من الدول. وبالنسبة لي شخصيا، ستكون لحظة فخر جميلة بأن أمثل بلدي. سيكون لحدث من هذا النوع تأثيره حقا".

وتصل مجموع جوائز هذه البطولة المستحدثة 15 مليون دولار، كما تصل النقاط المضافة الى تصنيف للاعبين الى 750 نقطة في الفردي و250 في الزوجي.

ولم يكن موقف النجم الأسترالي نيك كيريوس مخالفا لديوكوفيتش، متوقعا بأن يكون "حدثا رائعا. أعرف أن الجميع يريدون أن يكونوا مع زملائهم في المنتخب. لا يوجد شيء أفضل من اللعب من أجل بلدك ضد أفضل اللاعبين الآخرين في العالم".

وباستثناء فيدرر ونيشيكوري وموراي، فإن معظم أفضل ثلاثين لاعبا في العالم متواجدون في هذه الحدث الذي يشكل أفضل تحضيرا لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والمقررة بين 20 كانون الثاني/يناير والثاني من شباط/فبراير.

ومع اندلاع حرائق الغابات في جميع أنحاء سيدني وأماكن أخرى في البلاد، أكد مدير البطولة توم لارنر أن المسؤولين اتخذوا كافة الإجراءات الاحترازية، موضحا "لدينا خبراء طبيون في الموقع خلال البطولة سيقدمون المشورة في ما يتعلق بالظروف، وسيحرصون من أنها آمنة للاعبين ومشجعينا...".

- "الابتكار والتطلع نحو المستقبل" -

وتمتد البطولة من 3 الى 12 كانون الثاني/يناير، على أن تقام يوميا مواجهتان في كل من المدن الثلاث، بواقع مباراتي فردي وأخرى زوجي في كل من المواجهات الست التي ستقام يوميا على مدى ستة أيام.

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ويبدأ اليوم الأول بمواجهات اليونان-كندا وألمانيا-أستراليا ضمن المجموعة السادسة في بريزبين،

الولايات المتحدة-النروج وروسيا-إيطاليا ضمن المجموعة الرابعة في بيرث، بلجيكا-مولدافيا وبريطانيا-بلغاريا ضمن المجموعة الثالثة في سيدني.

ويبدأ ديوكوفيتش مشواره في اليوم الثاني حين تلتقي صربيا مع جنوب إفريقيا في بريزبين ضمن منافسات المجموعة الأولى، كما يلعب في اليوم ذاته غريمه نادال، المصنف أول عالميا، مع بلاده ضد جورجيا في بيرث ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وبحسب نظام البطولة، يتواجه أولا في الفردي اللاعبان الأدنى تصنيفا في كل من المنتخبين المعنيين، على أن تكون مباراة الفردي الثانية بين أفضل لاعبين تصنيفا قبل الاحتكام بعدها الى مباراة الزوجي، علما أن الفائز بمباراتين من أصل ثلاث يحسم المواجهة.

وسيكون الروسي دانييل مدفيديف، النمسوي دومينيك تييم، الألماني ألكسندر زفيريف واليوناني ستيفانوس تستسيباس من أبرز المشاركين الآخرين الى جانب نادال وديوكوفيتش ضمن منتخبات يتولى قيادتها نجوم كبار سابقين أيضا، على غرار بوريس بيكر (ألمانيا)، مارات سافين (روسيا)، تيم هنمان (بريطانيا)، لايتون هيويت (أستراليا) وتوماس موستر (النمسا).

وفي السابق، كان الموسم الجديد يفتتح بعدة دورات موزعة على المدن الأسترالية، لكن رابطة المحترفين ارتأت أنه من المنطقي جدا جمع كافة اللاعبين تحت مظلة واحدة بحسب ما أفاد رئيسها كريس كيرمود، قائلا "كأس رابطة المحترفين تتناسب تماما مع استراتيجيتنا في الابتكار والتطلع نحو المستقبل".

- المجموعات:

الأولى (بريزبين): صربيا، فرنسا، جنوب إفريقيا، تشيلي

الثانية (بيرث): إسبانيا، اليابان، جورجيا، الأوروغواي

الثالثة (سيدني): بلجيكا، بريطانيا، بلغاريا، مولدافيا

الرابعة (بيرث): روسيا، إيطاليا، الولايات المتحدة، النروج

الخامسة (سيدني): النمسا ، كرواتيا، الأرجنتين، بولندا

السادسة (بريزبين): ألمانيا، اليونان، كندا، أستراليا