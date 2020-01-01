بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يستعيد طريق الانتصارات بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
استعاد فريق أستون فيلا طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي "بريميرليج" بعد الفوز الذي تحقق على حساب بيرنلي (2-1) ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي.
هدف فيلا الأول جاء عن طريق ويسلي في الدقيقة 27 من زمن أحداث الشوط الأول وفي الدقيقة 41 نجح جريليش في إدراك الهدف الثاني لفيلا.
وقبل نهاية اللقاء بعشر دقائق استطاع مهاجم بيرنلي وود أن يقلص الفارق لفريقه بعد كرة رأسية رائعة لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1).
بهذه النتيجة أصبح رصيد أستون فيلا في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة، في المقابل توقف رصيد بيرنلي عند 24 نقطة.
وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" إلا أنه خرج في الدقيقة 78، في المقابل تواجد المصري الآخر في الفريق أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.
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