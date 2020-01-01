محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
وصل فريق المقاولون العرب إلى صدارة الدوري الممتاز بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر.
هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق مدافع المقاولون محمد سمير في الدقيقة 61 من زمن أحداث المباراة.
وأصبح المقاولون العرب في صدارة الدوري مؤقتًا برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي والذي تراجع للمركز الثاني مؤقتًا.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه مصر المقاصة، مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر.
في المقابل، تلقى الاتحاد السكندري خسارة جديدة في مشواره بالدوري حيث خسر الجولة الماضية من الأهلي برباعية نظيفة ليتوقف رصيد "زعيم الثغر" عند 20 نقطة.
تشكيل الاتحاد: عماد السيد - السيد سالم - إسلام جمال - محمود رزق - أسامة العزب - مروان عطية - هشام محمد - خالد الغندور - أحمد رفعت - رزاق سيسيه - خالد قمر.
تشكيل المقاولون العرب: محمود أبو السعود، أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - عبد الوهاب إسماعيل- إبراهيم صلاح - أحمد الشيمي - محمد مجلي - محمد طلعت - إدوارد - سيف الدين الجزيري.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الأهلي مؤقتًا.. المقاولون يزيد من أوجاع الاتحاد ويصل لقمة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.