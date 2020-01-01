مصدر يكشف لمصراوي خطوة من الأهلي لقيد كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اتحاد الكرة خاطب نظيره البرتغالي من أجل الحصول على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" المنضم حديثًا لصفوف الأهلي.

وكان الأهلي أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع الدولي المصري محمود عبد المنعم "كهربا" قادمًا من صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي ليوقع على عقد مدته أربعة أعوام ونصف مع القلعة الحمراء.

وأفاد مصدر من داخل الاتحاد المصري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاتحاد المصري أرسل خطابًا للاتحاد البرتغالي من أجل الحصول على البطاقة الدولية الخاصة بكهربا.

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وجاء طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بناء على طلب النادي الأهلي والذي يرغب في قيد اللاعب من أجل المشاركة في مبارياته المقبلة.

كهربا كان انتقل إلى الدوري البرتغالي في الصيف الماضي قادمًا من صفوف الزمالك حيث رحل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده بحسب ما كشف عنه صاحب الـ25 عامًا.

جدير بالذكر أن كهربا لم يتواجد في قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة مصر المقاصة المقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر نظرًا لعدم وصول البطاقة الدولية للاعب.