قائمة الزمالك.. غياب 5 لاعبين أمام أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن الفرنسي باتريس كاترتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، القائمة التي تستعد لخوض مباراة أسوان والتي من المقرر أن تقام ضمن مباريات الأسبوع الـ11 من مسابقة الدوري.
وشهدت قائمة الزمالك غياب الرباعي حازم إمام ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني بسبب الإصابة، في المقابل غاب مصطفى فتحي لأسباب فنية.
وجاءت قائمة الزمالك على الشكل التالي:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - أحمد عيد - إسلام جابر.
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو.
خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.
جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة، في المقابل يحتل أسوان المركز قبل الأخير برصيد سبع نقاط.
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