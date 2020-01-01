النشرة الرياضية.. انطلاق البث التجريبي لقناة الزمالك.. وحقيقة عرض الأهلي للشماخي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء.
كلوب: على كل لاعب تقديم أقصى ما لديه حتى يظل آنفيلد حصنًا
بيراميدز يعلن غياب فاروق وجاهزية جابر لمواجهة الحدود
انطلاق البث الرسمي لقناة الزمالك.. تعرف على التردد
اتحاد الكرة يُعلن حكام مواجهة الأهلي أمام المقاصة
تقرير.. هل يكسر ميدو عقدته أمام الأهلي؟
وكيله: كلوب سيلعب دورا في استمرار صلاح مع ليفربول
الشماخي لمصراوي: لم أتلق عرضا من الأهلي.. وأندية فرنسية فاوضتني
محمود الخطيب فى السعودية لأداء مناسك العمرة
فايلر يٌعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة
متفوقًا على ماني ودي بروين.. صلاح ضمن قائمة أفضل 20 صفقة في العقد الأخير
الزمالك يضم كاسونجو لتدريباته.. وعودة ثنائي الفريق
الأهلي: اختبار طبي يحسم موقف أجايي من مباراة المقاصة
مصدر لمصراوي: الأهلي يدرس الاستعانة بـ "الشباب" في مباراة اعتزال التائب
عودة روني لإنجلترا كلاعب ومدرب
الأهلي يحدد موعد سفر سعد لألمانيا.. ويكشف موقف الثنائي من مواجهة المقاصة
المسابقات: لم يفرض أي نادٍ سلطته علينا.. وتأجيل القمة "خارج إرادتنا"
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