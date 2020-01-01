تشكيل الاتحاد أمام الفتح .. رومارينيو في الهجوم

أعلن المدير الفني هنك تين كات عن تشكيل الاتحاد أمام الفتح في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم الأربعاء 1-1-2020 في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم . دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم . وجاء تشكيل الاتحاد في المباراة كالأتي : الحارس: مارسيلو جروهي الدفاع: منصور الحربي – حمدان الشمراني – عمار الدحيم – مهند الشنقيطي Advertisements الوسط: عبدالله المالكي – جوناس داسوزا – كريم الأحمدي - فيلانويفا الهجوم: بريجوفيتش - رومارينيو

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