أدهم السلحدار يعلن تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام إنبي

أعلن أدهم السلحدار المدير الفنى لفريق الكرة بنادي الإسماعيلى تشكيل لاعبيه للقاء انبى بعد قليل لحساب الجولة الــ11 من عمر الدورى المصري الممتاز. شهد التشكيل اجراء مجموعة من التغييرات أبرزها اشراك محمد صادق بدلا من همام طارق الذى يجلس على مقاعد البدلاء بجانب عودة إبراهيم أبو اليزيد بدلا من باهر المحمدى المستبعد لأسباب إدارية. أبو اليزيد بدلا من باهر المحمدى المستبعد لأسباب إدارية. وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي.. حراسة المرمى .. محمد مجدى خط الدفاع .. أحمد أيمن – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم Advertisements خط الوسط .. عماد حمدى – محمد مخلوف محمد مخلوف أمامهم .. بيكيتى سيلفا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. محمد الشامى على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – محمد بيومى – محمد عمار – محمود دونجا – همام طارق – محمد حمدى زكى – حازم مرسى. ويحتل الدراويش المركز التاسع بجدول الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

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