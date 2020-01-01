شاهد.. مهاجم الإسماعيلي يستقبل خبر حزين قبل مواجهة إنبي

أستقبل حازم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسماعيلي خبر حزين قبل مواجهة إنبي والمقرر لها ان تقام بعد قليل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بتوقيت القاهرة على ملعب إسماعيلية. وأعلن مرسي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعيلي فيسبوك خبر وفاة جدته قائلًا :"البقاءلله جدتي في ذمه الله". فيسبوك خبر وفاة جدته قائلًا :"البقاءلله جدتي في ذمه الله". ويتطلع أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للإسماعيلي لمصالحة جماهيرة الغاضبة من نتائج الفريق المحلية ببطولة الدوري الممتاز والعودة للمنافسة والدخول للمربع الذهبي بالدوري، كما يتطلع لإشراك العديد من العناصر التي كانت غائبة الفترة الماضية للإصابة مثل محمد مجدي وإبراهيم أبو اليزيد، ويرغب السلحدار في الوقوف على التشكيلة الأساسية لخوض منافسات الدوري بجانب البطولة العربية. الذهبي بالدوري، كما يتطلع لإشراك العديد من العناصر التي كانت غائبة الفترة الماضية للإصابة مثل محمد مجدي وإبراهيم أبو اليزيد، ويرغب السلحدار في الوقوف على التشكيلة الأساسية لخوض منافسات الدوري بجانب البطولة العربية. ويحتل الدراويش المركز التاسع بجدول الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

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