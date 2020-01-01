مشاهدة مباراة ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقدم بوابة الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة 21من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .
وستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيتمصر حيث ستقام على ملعب سانت جيمس بارك معقل فريق نيوكاسل وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 7 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي .
مشاهدة مباراة ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد ..
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