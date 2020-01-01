مشاهدة مباراة ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقدم بوابة الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة 21 من بطولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم . وستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر حيث ستقام على ملعب سانت جيمس بارك معقل فريق نيوكاسل وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 7 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي . مصر حيث ستقام على ملعب سانت جيمس بارك معقل فريق نيوكاسل وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 7 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي . مشاهدة مباراة ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد ..

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