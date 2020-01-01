صور.. فريق الإسماعيلي يصل إلى ملعب مباراة إنبي

وصل منذ قليل لاعبي الفريق الأول بنادي الإسماعيلى أرض الملعب تحضيرا للقاء انبى بعد ساعة من الأن على ملعب الإسماعيلية فى إطار الأسبوع الــ11 من عمر الدورى المصري الممتاز. المصري الممتاز. وظهرت علامات الاصرار والتحفز على وجوه اللاعبين سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية ، تسهم فى تعديل مسار الفريق بالمسابقة. ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي وإنبي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون سبورت بتعليق أيمن الكاشف. ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 13 فيما يسبقه الفريق بفارق مركز وفى جعبته 14 نقطة. Advertisements

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