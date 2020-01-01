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موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره أسوان غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة .

موعد مباراة الزمالك وأسوان

تنطلق مباراة الزمالك وأسوان  في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية ،

والساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت أبو

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ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان

تذاع مباراة الزمالك وأسوان بشكل حصري عبر قناة أون سبورت وتايم سبورت.

ويخوض الزمالك مباراة أسوان تحت شعار "لا بديل عن الفوز" بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق خلال المباريات الثلاث الماضية بالخسارة أمام

طلائع الجيش في الجولة الثامنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتعادل مع سموحة والإنتاج الحربي سلبياً في الجولتين التاسعة والعاشرة.

ويحتل الزمالك المركز السابع برصيد 15 نقطة من 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى المتصدر برصيد 24 نقطة من 8 مباريات وله مباراتين مؤجلتين.

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